Covid: in Calabria calano nuovi contagi ma 14 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - Calano i nuovi positivi in Calabria (270 contro i 294 di ieri) e, per la prima volta negli ultimi mesi, diminuiscono anche i casi attivi che sono 10.970 (-54). Resta alto il numero delle vittime, 14 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 295. In calo anche i ricoveri in area medica (400, -5), nelle rianimazioni (42, -1) e in isolamento a domicilio (10.528, - 48) e crescono i guariti (5.449, +310). Rispetto al giorno precedente sono 1.545 i soggetti testati (-755 rispetto al giorno precedente) mentre i tamponi effettuati sono 1.759 (-777). Da inizio pandemia i soggetti testati sono stati 354.571 con 364.247 tamponi eseguiti ed un numero complessivo di positivi di 16.714. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.107 (106 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 968 (847 guariti, 121 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.653 (72 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.567 in isolamento domiciliare); casi chiusi 765 (702 guariti, 63 deceduti).

Crotone: casi attivi 1025 (40 in reparto; 985 in isolamento domiciliare); casi chiusi 535 (522 guariti, 13 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 642 ( 16 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 302 (282 guariti, 20 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3.263 (118 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.969 (2.892 guariti, 77 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 313 (313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172 (171 guariti, 17 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 63, Catanzaro 13, Crotone 97, Reggio Calabria 97.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 171. (ANSA).