Covid: 13 morti in Calabria, in calo i ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 28 NOV - Crescono ancora le vittime da Covid 19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore si è verificato i decesso di 13 persone con il totale delle morti arrivato a 272.

Crescono anche i guariti (+ 251, 4.894 il totale) mentre i numero dei nuovi positivi si mantiene stabile sopra i 400 (426), anche se in lieve calo rispetto a ieri (468). Diminuiscono i ricoveri nei reparti, adesso 410 (-22) e in terapia intensiva, 42 (-2). I soggetti isolati a domicilio sono 10.532 (+186) mentre i casi attivi 10.984 (+162). Dall'inizio della pandemia i soggetti sottoposti a test sono stati 350.706 per un totale di tamponi eseguiti di 359.952. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3. 923 (125 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 9 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 886 (778 guariti, 108 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.655 (67 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.572 in isolamento domiciliare); casi chiusi 721 (659 guariti, 62 deceduti). Crotone: casi attivi 918 (39 in reparto; 879 in isolamento domiciliare); casi chiusi 507 (498 guariti, 9 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 697 (16 ricoverati, 681 in isolamento domiciliare); casi chiusi 244 (226 guariti, 18 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3.511 (117 in reparto; 24 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 3.361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.603 (2.529 guariti, 74 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 313 (313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172 (171 guariti, 17 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 241, Catanzaro 49, Crotone 59, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 71.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 209. (ANSA).