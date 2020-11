Calabria:Consiglio elegge successore Tallini, Arruzzolo (Fi)

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 NOV - Il Consiglio regionale della Calabria ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta di Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio, eletto con 19 preferenze, su 25 votanti. Sei le schede bianche.

Arruzzolo, che ha preso subito posto al banco della presidenza, occupato provvisoriamente da Luca Morrone.

Arruzzolo - subentrato a Domenico Tallini, ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Catanzaro - guiderà il Consiglio regionale fino al termine anticipato della legislatura - conseguenza della morte della presidente della Giunta regionale Jole Santelli - che si concluderà con le elezioni regionali che dovrebbero svolgersi il 14 febbraio 2021 se non vi saranno condizionamenti legati allo sviluppo della pandemia di Covid.

Il nuovo presidente dell'Assemblea è stato eletto al Consiglio nella circoscrizione Sud nella lista 'Forza Italia Berlusconi per Santelli' con 8.649 preferenze. Nella scorsa legislatura regionale è stato capogruppo del Nuovo Centrodestra.

E' di Rosarno, sposato e padre di un figlio. (ANSA).