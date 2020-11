Rapine a corrieri con falsi tesserini forze dell'ordine

(ANSA) - GIOIA TAURO, 27 NOV - Rapinavano corrieri e facevano furti nelle abitazioni utilizzando falsi tesserini di Poliziotti e carabinieri e anche palette di ordinanze delle forze dell'ordine. Stamattina sono stati arrestati in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palmi ed eseguita dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro.

Per i cinque soggetti coinvolti dalle indagini, quattro di Rosarno e uno di Gioia Tauro, l'accusa è di rapine a mano armata, furti, spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento, commessi a Rosarno e Gioia Tauro negli ultimi due anni. Le rapina si succedevano dai primi mesi del 2019 in tutta la Piana di Gioia Tauro e fino a poco tempo fa. Le indagini del Commissariato di Gioia Tauro con il coordinamento della Procura di Palmi hanno consentito di identificare gli autori dei colpi. Dei 14 indagati, cinque soggetti sono stati arrestati, due dei quali in carcere. Si tratta di soggetti già noti alle forze dell'ordine, sganciati da vincoli di parentela con ambienti della 'ndrangheta locale. I risultati dell'inchiesta, denominata "The End", sono stati illustrati dal Questore di Reggio Calabria Bruno Megale e dal dirigente del Commissariato di Gioia tauro Diego Trotta. (ANSA).