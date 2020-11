Covid: in Calabria stabili contagiati, ma 5 morti in più

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - In Calabria si registrano oggi cinque morti in più per coronavirus. Il totale dei decessi nella regione raggiunge così, dall'inizio della pandemia, quota 222.

Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono 47 (+due rispetto a ieri), mentre i ricoverati in ospedale sono, complessivamente, 433 (+7).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 335.526 soggetti per un totale di 342.983 tamponi eseguiti (alla stessa persone possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive sono, complessivamente, 13.896 (+ 444 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 321.630.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Cosenza: casi attivi 3.101; Catanzaro: casi attivi 1.520. Crotone: casi attivi 893. Vibo Valentia: casi attivi 666. Reggio Calabria: casi attivi 3.521. Altra regione o Stato estero: casi attivi 357.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 136, Catanzaro 59, Crotone 67, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 149.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73. (ANSA).