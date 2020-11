Covid: stabile curva contagi (+515),11 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 20 NOV - Si mantiene stabile da ieri a oggi (+515) la curva dei contagi in Calabria ma cresce il numero delle vittime 11, per un totale di 213 dall'inizio della pandemia . Sono 9 in più rispetto al dato di ieri i positivi che raggiungono quota 13.027 ma vanno considerati anche i 90 migranti sbarcati ieri a Roccella Jonica. In terapia intensiva ci sono 46 pazienti mentre i ricoverati nei reparti sono 415 con 20 ingressi in più. Si contano 115 nuovi guariti che portano il dato complessivo a 3.447. I tamponi eseguiti sono 3.070 con 3.005 nuovi soggetti testati. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 330.399 soggetti per un totale 337.603 di cui 317.372 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 83, Catanzaro 53, Crotone 97, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 165.

Altra Regione o stato estero 90 sbarcati a Roccella Jonica.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.790 (142 in reparto, 17 in terapia intensiva e 2631 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 808 (720 guariti e 88 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.457 (74 in reparto, 19 in terapia intensiva e 1364 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 561 (513 guariti e 48 deceduti); Crotone: Casi attivi 828 (51 in reparto e 777 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 270 (264 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 602 (15 ricoverati e 587 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 159 (148 guariti e 11 deceduti); Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.333 (133 in reparto, 10 in terapia intensiva e 3190 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.734 (1675 guariti e 59 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 240.

(ANSA).