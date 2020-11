Porti:Gioia T.,acquistato sistema rilevamento Channel Pilot

(ANSA) - GIOIA TAURO, 19 NOV - Un sistema di rilevamento Channel Pilot MK3 è stato acquistato dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per dare supporto alle operazioni di pilotaggio delle mega portacontainer lungo il canale.

"Questa mattina, in un incontro all'Autorità portuale a cui ha partecipato anche la Capitaneria di Porto - è detto in un comunicato - il commissario straordinario Andrea Agostinelli lo ha consegnato, in comodato d'uso, al Capo Pilota Donato Letterio, comandante dei Piloti dello Stretto di Messina e Gioia Tauro. Si tratta di una strumentazione, dotata di sistema di geo-localizzazione, capace di offrire una vasta gamma di dati di precisione a supporto delle attività di manovra, in grado di aumentare la sicurezza in tutte le situazioni di scarsa visibilità o anche per motivi dimensionali, come nel caso di ingresso e manovra delle grandi navi che operano in spazi ristretti o in bassi fondali. L'obiettivo è quello di garantire efficienti servizi all'interno del porto attraverso l'installazione di due sistemi di rilevamento grafico-portatile di ausilio al pilota del tipo 'PPU - Portable Pilot Unit'.

Grazie a questa strumentazione di ultima generazione si renderà più sicura la manovra in ingresso e in ormeggio, consentendo altresì la possibilità di scalare il porto di Gioia Tauro nelle ore notturne".

"Dotare lo scalo di servizi ultramoderni - afferma il commissario straordinario, Andrea Agostinelli - idonei ad assicurare efficienza alle attività del porto, anche, nei casi in cui si possano verificare momenti di scarsa visibilità della manovra, rientra nella strategia dell'Ente, finalizzata a fare aumentare l'operatività del nostro scalo, che a fine anno certamente raggiungerà i 3 milioni di teus movimentati".

"Il Portable Pilot Unit - è detto ancora nel comunicato - va, così, a completare le performance dello scalo, capace di permettere l'ingresso delle mega portacontainer a qualunque ora". (ANSA).