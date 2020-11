Covid: parziale ripiego contagi in Calabria,+506 e 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 19 NOV - Contagi in parziale ripiego in Calabria dopo due giorni da record in parte dovuti anche agli esiti dei test inviati in Puglia. Sono 506 in più rispetto ai quasi mille di ieri, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore per un totale di 12.512. Con le cinque nuove vittime di oggi si arriva a 202 persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia. In terapia intensiva si conta un solo ingresso in più (47) e sono sette i nuovi ricoverati nei reparti (395). I tamponi eseguiti sono 2.741 con 2.611 nuovi soggetti testati.

Aumentano di 54 i guariti che adesso sono 3.332.

In Calabria ad oggi - secondo i dati giornalieri comunicati dal Dipartimento Salute della Regione - sono stati sottoposti a test 327.394 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 334.533 di cui 314.882 negativi.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 77, Crotone 54, Vibo Valentia 47, Reggio Calabria 260.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.719 (118 in reparto AO Cosenza, 17 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro, 18 in terapia intensiva e 2.556 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 796 (714 guariti, 82 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.406 (75 in reparto, 20 in terapia intensiva e 1.311 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 559 (512 guariti e 47 deceduti); Crotone: Casi attivi 745 (43 in reparto e 702 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 256 (250 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 576 (16 ricoverati e 560 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 158 (147 guariti e 11 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 3.265 (98 in reparto, 18 P.O di Gioia Tauro, 9 in terapia intensiva e 3.140 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.635 (1.582 guariti e 55 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 187. (ANSA).