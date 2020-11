Devastato da vandali asilo in quartiere "Arghillà" Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 NOV - Devastata la scorsa notte la scuola dell'infanzia del quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Persone al momento ignote hanno forzato l'ingresso e messo a soqquadro i locali, le aule, la cucina ed i laboratori.

Computer, telefoni, banchi, armadietti, sedie e banchi sono stati distrutti e imbrattati con vernice rossa e gialla.

La scoperta dell'atto vandalico è stata fatta questa mattina, all'arrivo degli operatori, che dovevano accogliere i tanti bambini che frequentano il plesso. La scuola adesso è inagibile per i danni ingenti che sono stati provocati.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri.

Il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, ha definito "vigliacchi" i responsabili della devastazione. "Non c'è altro modo per definire - ha detto Marra - chi si è macchiato di un atto così meschino. Con la complicità del buio della notte, balordi senza dignità, hanno ridotto così la scuola dell'infanzia Salice - Arghillà. Spero che al più presto e con pugno duro, gli organi inquirenti facciano luce su quanto é accaduto. Esprimo tutto il mio sostegno alla dirigente scolastica e al personale, costretti a fare fronte a questo scempio". (ANSA).