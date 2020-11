COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - Diminuiscono nelle ultime 24 ore in Calabria, i nuovi positivi (297), a fronte di un numero minore di tamponi (1.729), mentre cresce di sei unità il numero delle vittime arrivate a 180. Da ieri a oggi, inoltre, si registrano quattro nuovi ingressi nelle terapie intensive -dopo i 15 in più registrati ieri - per un totale di 45 pazienti.

Sedici sono i nuovi ricoveri in più nei reparti ospedalieri dove se ne contano al momento 358.

A livello provinciale è sempre Reggio Calabria a segnare il maggior numero di nuovi contagi giornalieri (136), seguita da Cosenza (72) e Catanzaro(38); poi si posiziona Crotone con 21 e Vibo Valentia, 30. e Reggio Calabria (136).

Nella giornata, iniziata con la disponibilità a dimettersi, su richiesta del ministro, del commissario ad acta designato Zuccatelli - cui in serata è subentrato il calabrese ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio - da Cosenza, dove proprio oggi sono entrate in servizio tre dottoresse neo laureate che saranno utilizzate per il contact tracing, si fa sapere che 2.66 tamponi non ancora processati sono stati inviati al Policlinico di Bari.

Disponibilità a realizzare il processamento dei tamponi nel laboratorio dell'ospedale di Castrovillari, è stata manifestata da Ferdinando Laghi, presidente dell'Isde Medici per l'ambiente - Internazionale, mentre a Catanzaro l'Esercito, che oggi ha svolto un sopralluogo sull'area, allestirà una tensostruttura per l'effettuazione dei test nel piazzale della stazione della funicolare.

Non si fermano le manifestazioni pubbliche orgnizzate per richiamare l'attenzione sulla situazione venutasi a creare per la dichiarazione della zona rossa in Calabria. Oggi è stata la volta dei commercianti ambulanti che hanno tenuto un sit-in in piazza a Cosenza. (ANSA).