Atto vandalico in scuola Reggio C, ministro chiama dirigente

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 NOV - La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato, questo pomeriggio, con Simona Sapone, dirigente della scuola dell'infanzia "Salice-Arghillà" di Reggio Calabria, "colpita la scorsa notte - é detto in un comunicato del Ministero - da un terribile atto vandalico".

"La Ministra - si aggiunge nella nota - ha fortemente condannato l'accaduto e ha messo in contatto la dirigente con gli Uffici competenti del Ministero per ripristinare la situazione quanto prima e riacquistare tutto il materiale necessario" (ANSA).