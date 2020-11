Covid: Calabria, curva torna in salita, 333 casi e 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 14 NOV - Torna a salire la curva dei positivi in Calabria. Sono 333 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria (+ 36 rispetto a ieri) con un incremento di 5 vittime (169). Un paziente in meno in terapia intensiva (26) e sette ricoverati in più nei reparti che portano il totale a 345. Cresce il numero dei guariti 2.594 (+19). I nuovi tamponi eseguiti sono stati 3.373. Ad oggi sono stati sottoposti a test 314.068 soggetti per un totale di 317.254 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 9.749, quelle negative 304.319. E' quanto emerge dai dati giornalieri diffusi dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 63, Catanzaro 98, Crotone 21, Vibo Valentia 9, Reggio Calabria 142.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.098 (109 in reparto, 6 in terapia intensiva e 1.983 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 739 (672 guariti e 67 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.102 (70 in reparto, 10 in terapia intensiva e 1.022 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 462 (417 guariti e 45 deceduti); Crotone: Casi attivi 412 (30 in reparto e 382 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 195 (189 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 258 (17 ricoverati e 241 in isolamento domiciliare), Casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.849 (119 in reparto, 10 in terapia intensiva e 2.720 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.112 (1.070 guariti e 42 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 229. (ANSA).