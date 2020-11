Covid: frenano nuovi contagi in Calabria ma 7 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - Frenano i nuovi contagi in Calabria, dove ne sono registrati 297 nelle ultime 24 ore (-129 rispetto a ieri), ma ci sono 7 vittime (164 il totale) e aumentano i ricoverati in ospedale: +6 in terapia intensiva (27 il totale) e +40 in reparto (388). I soggetti in isolamento domiciliare sono 6.312 (+71). I guariti sono 2.575 (+173).

Rispetto a ieri sono state testate 2.913 persone (310.710 da inizio pandemia) con 2.957 tamponi fatti (313.881 il totale). I casi attivi sono 6.677 (+117), quelli da inizio pandemia 9.416.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.037 (109 in reparto; 6 in terapia intensiva, 1.922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 737 (672 guariti, 65 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1007 (69 in reparto; 11 in terapia intensiva; 927 in isolamento domiciliare); casi chiusi 459 (414 guariti, 45 deceduti).

Crotone: casi attivi 407 (29 in reparto; 378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 249 (16 ricoverati ,233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127(119 guariti, 8 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.710 (115 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.585 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1109 (1070 guariti, 39 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 65, Catanzaro 62, Crotone 21, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 125.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 297. (ANSA).