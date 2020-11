Armi: trovati con pistola, arrestati marito e moglie

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 13 NOV - Marito e moglie, rispettivamente di 33 e 29 anni, entrambi incensurati e al di sopra di ogni sospetto, sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Cassano per porto abusivo di arma da fuoco clandestina e munizionamento. L'uomo è stato portato in carcere mentre alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari..

I due sono stati arrestati al termine di una perquisizione domiciliare nel corso della quale i carabinieri hanno trovato una pistola clandestina (perché oggetto di denuncia di smarrimento in Campania) calibro 7,65, con matricola abrasa e diverso munizionamento. (ANSA).