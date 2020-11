Covid: Nas in laboratorio tamponi nell'ospedale di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 12 NOV - I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Cosenza sono entrati stamani nel laboratorio dell'Azienda ospedaliera dell'Annunziata dove vengono processati i tamponi per attestare il coronavirus.

L'ispezione dei militari mira ad accertare i tempi necessari per processare i tamponi ed eventualmente rilevare criticità nelle procedure. I militari del Nas sono andati anche negli uffici della task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

L'ispezione dei carabinieri è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Cosenza che ha avviato un'indagine conoscitiva che mira ad accertare i tempi di processazione e, di conseguenza, di consegna dei referti, ma anche a verificare l'adozione dei piani Covid da parte dell'Asp e dell'Azienda ospedaliera. Sono in corso accertamenti anche sui costi dei tamponi nei laboratori privati. (ANSA).