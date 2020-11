Covid: in Calabria 426 positivi, in aumento i ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 12 NOV - Sono 426 (+50 rispetto a ieri) i nuovi positivi riscontrati in Calabria dove si registra anche una vittima, con il totale dei decessi che arriva a 157. Un incremento giunto a fronte di una sostanziale parità di soggetti sottoposti a test, 3.313 (ieri erano 3.351). Crescono anche i ricoverati: tre nuovi ingressi in terapia intensiva, che portano il totale a 21, e 12 in reparto (298 il totale); 6.241 (+408) gli isolati a domicilio. I casi attivi sono 6.560 (+423) mentre quelli dall'inizio della pandemia sono 9.119 con 307.797 soggetti testate per un totale di 310.924 tamponi eseguiti. I guariti sono 2.402 (+2). Sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2016 (96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1918 in isolamento domiciliare); casi chiusi 693 (633 guariti, 60 deceduti). Catanzaro: casi attivi 984 (69 in reparto; 13 in terapia intensiva; 902 in isolamento domiciliare); casi chiusi 421 (377 guariti, 44 deceduti).

Crotone: casi attivi 386 (28 in reparto; 358 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 224 (13 ricoverati , 211 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.683 (92 in reparto; 6 in terapia intensiva; 2.585 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1011 (973 guariti, 38 deceduti). Altra regione o stato estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi tra Cosenza 109, Catanzaro 71, Crotone 13, Vibo Valentia 32, Reggio Calabria 201.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 307. (ANSA).