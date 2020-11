Covid: festeggiamenti per patrono, 7 sanzionati in Calabria

(ANSA) - TAURIANOVA, 12 NOV - I festeggiamenti per San Martino non erano autorizzati e la polizia ha sanzionato cinque soggetti sorpresi all'interno di due esercizi commerciali. La multa è scattata anche per i titolari dei due negozi che hanno violato i protocolli previsti per la prevenzione della pandemia.

L'episodio è avvenuto nella frazione di San Martino a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Dopo la funzione religiosa svoltasi, senza preavviso, nello spazio pubblico antistante la Chiesa Madre, diversi soggetti si sono concentrati in piazza per proseguire i festeggiamenti nonostante la Calabria sia "Zona rossa". Ci sarebbero anche dei video e delle foto che hanno immortalato i festeggiamenti per San Martino. Video e foto che adesso sono al vaglio degli investigatori del commissariato di Taurianova della Polizia e dei carabinieri che nelle prossime ore potrebbero identificare tutti i partecipanti alla festa e valutare condotte rilevanti sotto il profilo amministrativo e penale. (ANSA).