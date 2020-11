Covid: in Calabria 409 nuovi casi, 7 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 10 NOV - Secondo giornata con un numero di nuovi positivi sopra soglia 400 (409 per l'esattezza) in Calabria dove salgono i ricoveri nei reparti ed in terapia intensiva e si registrano 7 vittime che portano il totale dei decessi a 151. I casi attivi sono 5.847 (+402) mentre quelli da inizio pandemia sono 8.317 a fronte di 301.133 soggetti sottoposti a test per un totale di tamponi eseguiti di 304.240.

Nelle ultime 24 ore sono state testate 3.071 persone per un toltale di 3.02 tamponi fatti. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 19 (+3) mentre quelli in reparto a 283 (+27). I soggetti isolati a domicilio sono 5.545 (+372). I guariti sono 2.319. Sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 1.832 (100 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1.729 in isolamento domiciliare); casi chiusi 690 (633 guariti, 57 deceduti). Catanzaro: casi attivi 860 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 390 (347 guariti, 43 deceduti).

Crotone: casi attivi 338 (24 in reparto; 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 179 (8 ricoverati ,171 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.371 (81 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 956 (920 guariti, 36 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 110, Catanzaro 44, Crotone 34, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 202.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 206. (ANSA).