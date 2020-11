Sanità: Sileri, non guarderei al passo falso di Zuccatelli

(ANSA) - CATANZARO, 09 NOV - "La mia opinione su Zuccatelli è in linea con il ministero. Zuccatelli è già presente sul campo ed ha sicuramente un curriculum di esperienza. Non andrei a vedere il passo falso sulla mascherina che comunque condanno. Io vorrei che anche i cittadini, come i miei colleghi politici, misurassero le persone in base ai risultati. Quindi se i risultati tra qualche mese non ci sono via a calci nel sedere anche lui. Dobbiamo iniziare a pensare che il merito deve guidare le nostre scelte". Lo ha detto il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S) in merito alla nomina di Giuseppe Zuccatelli quale commissario per la sanità in Calabria intervenendo alla trasmissione Tagadà su La7. (ANSA).