COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 09 NOV - Ancora un record di positivi al Covid in Calabria: sono 443 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nella regione con un dato mai toccato dall'inizio della pandemia. E non è tutto: anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, si sono contati quattro decessi per un totale di 244 vittime.

Se si conferma stabile, da alcuni giorni, il numero dei pazienti in terapia intensiva (16), aumentano di 23 unità i ricoverati nei reparti che attualmente sono 257. Boom di nuovi casi in provincia di Cosenza 199 che supera quella di Reggio dove i contagi del giorno si mantengono sempre su livelli alti e toccano quota 173.

Si conferma sempre al centro dell'attenzione il mondo della scuola. A Cardinale, nel Catanzarese, si tira un sospiro di sollievo per l'esito dei tamponi, risultati tutti negativi, eseguiti sugli alunni della scuola media rimasta chiusa in questi giorni. Il sindaco Danilo Staglianò ha annunciato che revocherà la sua precedente ordinanza e, da domani, le lezioni potranno riprendere in presenza per i soli allievi delle prime classi. Tutto il contrario di quanto accade, invece, a Rende dove il sindaco Marcello Manna ha disposto la chiusura preventiva di tutte le scuole, fatta eccezione per gli asili nido, fino al 21 di novembre. Una decisione legata non solo al numero dei contagi ma anche alle difficoltà lamentate dalle strutture sanitarie e ai tempi di esecuzione dei test. Una problematica, questa, sollevata pure dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che, dopo avere chiuso alcuni plessi scolastici del capoluogo ed essere stato costretto a prorogare lo stop per la mancanza dei risultati dei tamponi eseguiti sugli studenti e sul personale docente e non docente, si è rivolto al prefetto Maria Teresa Cucinotta. Domani sulla questione della immediata ed efficace comunicazione degli esiti dei test è stata convocata una riunione che si terrà nel Palazzo di Governo. (ANSA).