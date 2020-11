Giampaolo "acqua resta alla gola, vietato sbagliare"

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - "Siamo ancora in una zona di classifica paludosa e siamo con l'acqua alla gola, per questo non possiamo sbagliare": così Marco Giampaolo, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida contro il Crotone.

"Ci aspettiamo tutti di dare continuità - aggiunte il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel - la squadra è in crescita, ma non sempre la qualità della prestazione ci ha portato risultati". Tra gli acciaccati ci sono Belotti, Bonazzoli e Bremer. "Ci saranno, sono disponibili, hanno lavorato in maniera differenziata, ma potrò contare su di loro - annuncia -: è normale che qualcuno non sarà al meglio, perché siamo alla quinta partita in pochi giorni". (ANSA).