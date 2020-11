Covid:Consiglio Calabria valuta legge per competenza sanità

(ANSA) - CATANZARO, 07 NOV - Emergenza Covid-19 "Calabria Zona Gialla". Questo l'unico punto all'ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio regionale iniziata a palazzo Campanella, a Reggio Calabria, con un minuto di silenzio in ricordo della Presidente Jole Santelli. Il presidente dell'Assemblea Domenico Tallini ha deposto un mazzo di fiori nel posto riservato alla Presidenza della Giunta regionale, in ricordo di Jole Santelli. Gesto che l'Aula ha accompagnato con un caloroso applauso in ricordo della Presidente, scomparsa il 15 ottobre scorso. Lo stesso Tallini ha quindi invitato a dedicare alla Presidente Santelli un minuto di silenzio in sua memoria.

Tallini, poi, prima di dare la parola al presidente f f della Giunta regionale Nino Spirlì, ha comunicato l'intenzione di dare mandato a un gruppo di esperti in diritto costituzionale a predisporre una legge regionale "che ci faccia riappropriare della competenza in materia di sanità. Sappiamo - ha detto - che ciò provocherà uno scontro istituzionale ma non possiamo tirarci indietro. Se il governo fosse stato più dialogante e giusto, non saremmo arrivati a questo, se il governo avesse fatto il suo dovere verso la Calabria, non saremmo arrivati a questo. Non ci arrendiamo e lo diciamo a gran voce e lo dimostreremo con i fatti".

La decisione del Governo di comprendere la Calabria tra le "zone rosse" è ritenuta eccessiva rispetto alla reale situazione dei contagi nella regione. Si annuncia un dibattito infuocato, soprattutto dopo quanto è emerso dalle dichiarazioni del Commissario per il rientro del debito nella sanità in Calabria, gen. Saverio Cotticelli, nella trasmissione "Titolo V", di un piano covid mai attuato e di numeri di posti letto di terapia intensiva in Calabria, ancora al palo. (ANSA).