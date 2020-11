Covid:nuovo record in Calabria, più rianimazioni e 3 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 03 NOV - Nuovo record di casi in Calabria dove sono in aumento anche i ricoverati in terapia intensiva e si registrano 3 vittime. Le nuove positività accertate nelle ultime 24 ore sono 266 con 2.855 soggetti testati e 2.888 tamponi fatti. Il numero dei degenti in terapia intensiva è salito a 26 (14 a Cosenza, 6 a Catanzaro e 6 a Reggio Calabria) con un incremento di 7 ricoverati rispetto a 24 ore fa. Le tre nuove vittime portano il totale dei decessi in Calabria da inizio pandemia a 121.

I casi attivi oggi sono 3.640, mentre quelli da inizio pandemia 5.830 con 280.076 soggetti sottoposti a test per un totale di 283.075 tamponi eseguiti.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 1.216 (65 in reparto; 14 in terapia intensiva, 1.137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 660 (616 guariti, 44 deceduti). Catanzaro: casi attivi 552 (47 in reparto; 6 in terapia intensiva; 499 in isolamento domiciliare); casi chiusi 355 (317 guariti, 38 deceduti).

Crotone: casi attivi 118 (2 in reparto; 116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 85 (5 ricoverati ,80 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125 (118 guariti, 7 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.402 (65 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 761 (736 guariti, 25 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 104, Catanzaro 40, Crotone 19, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 98.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 489. (ANSA).