Danneggiate due auto della polizia municipale a Cirò Marina

(ANSA) - CIRÒ MARINA, 01 NOV - Due auto della Polizia municipale sono state danneggiata la notte scorsa a Cirò Marina da persone non identificate. Le vettura, parcheggiate davanti agli uffici della polizia locale, hanno subito la rottura dei parabrezza e dei lunottI posteriori. Lo rende noto il sindaco, Sergio Ferrari, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Un gesto intimidatorio che potrebbe essere legato, secondo quanto viene ipotizzato, ad una serie di controlli avviati dalla nuova Amministrazione comunale insediatasi dopo il ballottaggio.

"La cosa pubblica è di tutti - ha detto il sindaco Ferrari - e tutti dovremmo averne cura come fosse nostra. L'amarezza di queste ore sarà linfa, oggi e domani. per continuare sempre più decisi nella realizzazione dei nostri programmi amministrativi".

(ANSA).