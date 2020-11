Covid: tornano a salire contagi in Calabria (+245)

(ANSA) - CATANZARO, 01 NOV - Tornano ad aumentare i contagiati per Coronavirus in Calabria. Oggi se ne registrano 245, rispetto ai 202 di ieri. Ad oggi sono stati sottoposti a test 274.781 persone per un totale di tamponi eseguiti di 277.844 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Incremento anche per i casi attivi, passati da 2.856 a 3.363. Le persone risultate positive al Coronavirus nella regione sono, complessivamente, 5.310, mentre quelle negative toccano quota 269.471. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Cosenza: casi attivi 1.027 (56 in reparto; 7 in terapia intensiva, 964 in isolamento domiciliare); casi chiusi 644 (600 guariti, 44 deceduti). Catanzaro: casi attivi 491 (38 in reparto; 1 in terapia intensiva; 452 in isolamento domiciliare); casi chiusi 341 (305 guariti, 36 deceduti). Crotone: casi attivi 87, tutti in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 65 (5 ricoverati, 60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.425 (62 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.358 in isolamento domiciliare); casi chiusi 550 (526 guariti, 24 deceduti). Altra Regione o Stato Estero: casi attivi 268, tutti in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (126 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza: 79, Catanzaro 27, Crotone 9, Vibo Valentia 12 e Reggio Calabria 118.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.005. (ANSA).