Covid: in Calabria contagi in leggero calo, +202

(ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - In leggero calo rispetto nelle ultime 24 ore, i casi di positività in Calabria: sono 202 i nuovi contagi a fronte dei 239 registrati ieri con due nuove vittime che portano il totale dei decessi a 116. Ad oggi sono stati sottoposti a test 271.929 soggetti per un totale 274.973 tamponi con 5.065 esiti positivi e 266.855 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 76, Catanzaro 59, Crotone 1, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 60. C sono 12 nuovi ricoveri (154 totali) e uno in più in terapia intensiva che porta il totale a 10. Gli isolati a domicilio sono 2.960 (+161) e i guariti 1.825 (+26).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 950 (51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 894 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 642 (599 guariti, 43 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 468 (39 in reparto, uno in terapia intensiva; 428 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 337 (301 guariti, 36 deceduti); Crotone: Casi attivi 78 (78 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti);Vibo Valentia: Casi attivi 53 (4 ricoverati ,49 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.307 (60 in reparto, 4 in terapia intensiva w 1.243 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 550 (526 guariti, 24 deceduti). (ANSA).