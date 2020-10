Sanità:Asp Catanzaro,acquistati 13 nuovi defibrillatori

(ANSA) - CATANZARO, 30 OTT - "Tredici defibrillatori di ultima generazione sono stati consegnati nei giorni scorsi all'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. I nuovi strumenti tecnologici, acquistati dall'Azienda, saranno destinati all'area emergenza-urgenza". A darne notizia è un comunicato dell'Asp del capoluogo.

"Gli importanti ausili salvavita - è detto nel comunicato - sono dotati della possibilità di collegamento in remoto e della trasmissione dell'elettrocardiogramma a 12 derivazioni e, inoltre, possono essere collegati ai nuovi apparecchi sia un saturimetro, per misurare l'ossigenazione del paziente, sia un misuratore corporeo di temperatura. Questi nuovi defibrillatori, fortemente voluti dalla Commissione straordinaria, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, permetteranno di sostituire gli attuali vetusti defibrillatori presenti sulle ambulanze in dotazione al Servizio 118. Le nuove apparecchiature sono estremamente compatte e di facile trasporto e garantiranno interventi tempestivi sia per la defibrillazione classica che per il monitoraggio di parametri cardiaci e vitali".

"Prima di consegnare i dispositivi agli operatori sanitari - riporta ancora il comunicato - l'Azienda sanitaria provinciale ha provveduto al collaudo di tutti i defibrillatori per verificarne la sicurezza elettrica. Il management aziendale sta lavorando per il potenziamento e la qualificazione del soccorso sanitario in emergenza, al fine di dare una risposta sempre più efficace ed efficiente ai bisogni di salute dei cittadini della provincia di Catanzaro, come il recente acquisto di tre nuove ambulanze". (ANSA).