Covid: nuovo rialzo contagi in Calabria, 224. Due le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - Continua l'andamento altalenante, al rialzo, di contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 224 (contro i 196 di ieri) con 2.725 soggetti testati (ieri 2.655) e 2.741 tamponi (ieri 3.267). Calano i ricoverati in terapia intensiva da 11 a 7. Il bollettino giornaliero del dipartimento Tutela della Salute della Regione registra anche due nuove vittime che portano il totale a 113. I guariti sono 1.798 (+13). I casi attivi sono 2.713 (+209), quelli da inizio pandemia 4.624 con 266.077 soggetti testati per un totale di 268.987 tamponi eseguiti. I ricoverati in malattie infettive sono 134 (+14) mentre gli isolati a domicilio 2.572 (+199).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 809 (50 in reparto; 2 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 639 (598 guariti, 41 deceduti). Catanzaro: casi attivi 346 (33 in reparto; 1 in terapia intensiva; 312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 337 (301 guariti, 36 deceduti).

Crotone: casi attivi 75 (75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 39 (3 ricoverati ,36 in isolamento domiciliare); casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.176 (48 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.124 in isolamento domiciliare); casi chiusi 523 (500 guariti, 23 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 268 (238 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (126 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 95, Catanzaro 48, Crotone 4, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 27.

Altra Regione o stato estero 46, che sono i migranti giunti ieri a Roccella Ionica. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 749. (ANSA).