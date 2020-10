COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - Continua l'andamento altalenante, al rialzo, di contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 224 (contro i 196 di ieri) con 2.725 soggetti testati (ieri 2.655) e 2.741 tamponi (ieri 3.267). Calano i ricoverati in terapia intensiva da 11 a 7. Il bollettino giornaliero del dipartimento Tutela della Salute della Regione registra anche due nuove vittime che portano il totale a 113. I guariti sono 1.798 (+13). I casi attivi sono 2.713 (+209), quelli da inizio pandemia 4.624 con 266.077 soggetti testati per un totale di 268.987 tamponi eseguiti. I ricoverati in malattie infettive sono 134 (+14) mentre gli isolati a domicilio 2.572 (+199).

Una delle due vittime é un ottantenne di Celico, comune in provincia di Cosenza dichiarato zona rossa. Il decesso é avvenuto la scorsa notte nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove l'anziano era ricoverato da 15 giorni.

Tra i nuovi positivi vi sono 46 dei 76 migranti arrivati ieri mattina a Camini, nella Locride, con una barca a vela e in seguito trasferiti, momentaneamente, in un centro di prima accoglienza di Roccella Ionica. Tra i positivi anche donne, bambini e interi nuclei familiari.

Il presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Antonio Domenico Introcaso, intanto, ha comunicato che domani 30 ottobre la Corte d'appello non sarà accessibile perché disposta la sanificazione. A darne notizia é stato il presidente dell'Ordine degli avvocati, Antonello Talerico, che ha specificato che il provvedimento si è reso necessario "per l'accertamento in Corte di un caso positivo al Covid-19".

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, ha disposto la proroga della chiusura dell'istituto comprensivo Casalinuovo Catanzaro Sud, plessi di Via Stretto Antico e Via Forni, da domani venerdì 30 ottobre a martedì 3 novembre compreso. (ANSA).