Si scambiano droga vicino a caserma Cc, arrestati 2 ventenni

(ANSA) - MELITO PORTO SALVO, 28 OTT - Uno scambio di droga destinata allo spaccio a 200 metri dalla caserma dei carabinieri di Melito Porto Salvo. Due ventenni ,A.P. e F.Z., sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di oltre due chili di sostanza stupefacente tra hascisc e marijuana.

I due non si è ancora capito per quale motivo (distrazione, ingenuità o spavalderia) si erano dati appuntamento proprio a poa distanza dalla caserma dei carabinieri dove, però, sono stati notati da due militari in servizio a Palizzi Marina che si trovavano in paese per una delle tante riunioni di coordinamento con i colleghi della zona.

Ad un certo punto, i due militari si sono accorti di un ragazzo che, uscendo da un condominio, ha consegnato furtivamente e senza neppure un saluto una grossa borsa ad un altro giovane, che si trovava in sosta su un'auto a bordo strada. Da lì sono scattati i controlli. Fermato il giovane alla guida della macchina, i militari hanno scoperto che all'interno della borsa scambiata c'erano 650 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica. Allargata alla perquisizione all'abitazione dell'altro ragazzo, i carabinieri hanno hanno trovato oltre un chilo di marijuana e oltre mezzo chilo di hascisc. (ANSA).