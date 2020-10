Giochi:scoperto centro scommesse abusivo a Bianco, 2 denunce

(ANSA) - BIANCO, 28 OTT - Un centro scommesse clandestino è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Bianco che hanno denunciato due persone, il titolare per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, e un giocatore.

I militari, nell'ambito di una serie di controlli effettuati assieme a personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allo scopo di verificare il rispetto delle norme in materia di giochi, hanno controllato alcuni locali rilevando che uno di questi, a Bianco, era privo delle autorizzazioni necessarie. In particolare approfondendo la situazione di un punto ricariche situato nei pressi di un distributore di benzina è venuto alla luce un vero e proprio centro scommesse clandestino. Trovate due postazioni con altrettanti pc connessi ad internet. Scorrendo la cronologia dei computer si è potuto appurare che erano stati utilizzati, senza alcuna autorizzazione di accesso alcuni siti di giochi e scommesse online. Gli apparecchi sono stati sequestrati e affidati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Calabria, per i successivi accertamenti. Il titolare del centro scommesse, qualora non dovesse fornire giustificazioni plausibili, dovrà pagare una sanzione amministrativa dai 5 ai 50mila euro.

All'interno del centro scommesse abusivo, al momento del controllo, i militari hanno sorpreso un avventore che, oltre a riscuotere una vincita per una scommessa precedentemente giocata, stava pianificando nuove scommesse per il fine settimana. Anche questa persona è stata denunciata. (ANSA).