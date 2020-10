Covid:in Calabria crescono ricoveri, 11 in rianimazione (+2)

(ANSA) - CATANZARO, 28 OTT - Sempre in crescita, ma in leggero calo rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 196 positività (ieri erano 234) a fronte di 2.655 persone testate con 3.267 tamponi fatti. In crescita anche i ricoverati: in terapia intensiva sono 11 (+2) e in malattie infettive 120 (+3); gli isolati a domicilio sono 2.373 (+174). I casi attivi sono 2.504 (+179) e i guariti 1.785 (+17). Le vittime 111.

Dall'inizio della pandemia, i positivi sono 4.400 con 263.352 soggetti testati e 266.246 tamponi fatti. Lo riporta il bollettino giornaliero della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 717 (44 in reparto; 5 in terapia intensiva, 668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 636 (597 guariti, 39 deceduti). Catanzaro: casi attivi 298 (28 in reparto; 2 in terapia intensiva; 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 337 (301 guariti, 36 deceduti).

Crotone: casi attivi 71 (71 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 37 (5 ricoverati ,32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1149 (43 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1102 in isolamento domiciliare); casi chiusi 523 (500 guariti, 23 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 232 (232 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 51, Catanzaro 57, Crotone 3, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 84.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 723. (ANSA).