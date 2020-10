Covid:carabinieri positivi, drive in davanti Comando Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 27 OTT - Un drive in per l'effettuazione di tamponi, è stato allestito davanti la sede del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza dopo che almeno una decina di militari sono risultati positivi al Covid. Il drive in è stato allestito dalla task force dell'Azienda sanitaria provinciale per ricostruire la catena dei contatti dei carabinieri contagiati. Secondo quanto si apprende, alcuni mostrerebbero lievi sintomi da coronavirus, ma al momento nessuno è ricoverato. (ANSA).