Scomparso da giorni vagava senza meta, trovato dai Cc

(ANSA) - BOVA, 26 OTT - Vagava disorientato e senza meta da qualche giorno dopo avere fatto perdere le proprie tracce: disavventura a lieto fine per un uomo di 53 anni che è stato trovato in buone condizioni di salute dai carabinieri di Bova.

La scomparsa dell'uomo, allontanatosi da un'azienda agricola dove lavorava ed era alloggiato, era stata denunciata lo scorso 22 ottobre. Le ricerche scattate immediatamente da parte dei militari erano andate avanti ininterrottamente perlustrando l'intero territorio, comprese le zone boschive e i tratti più impervi.

Il cinquantatreenne è stato individuato dopo che i carabinieri hanno notato alcuni sacchetti abbandonati per strada contenenti degli indumenti. L'area è stata setacciata anche per la presenza di burroni e frane fino a che la persona dispersa è stata notata mentre procedeva senza meta, frastornata e con evidenti segni di debilitazione. L'uomo una volta raggiunto e soccorso ha riferito di essersi allontanato volontariamente, di stare male e di non mangiare da giorni.

I carabinieri lo hanno condotto dapprima in caserma dove hanno provveduto a ristorarlo e successivamente lo hanno affidato alle cure del personale del 118 che lo ha poi portato in ospedale per i controlli del caso. (ANSA).