Covid: deceduta donna di 88 anni anni a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 26 OTT - Nuovo decesso per Covid in Calabria. Una donna di 88 anni, ospite della casa alloggio 'L'Incontro' di Spezzano Piccolo, frazione di Casali del Manco, comune nel quale cui vige la 'zona rossa' dallo scorso 18 ottobre, è morta nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Cosenza dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid 19.

Secondo quanto si è appreso, il quadro clinico della donna è peggiorato nella notte, tanto da richiedere il suo trasferimento in ospedale a Cosenza, dove è deceduta in mattinata. Si tratta della seconda vittima in pochi giorni, residente nel comune della Presila cosentina, che porta a 39 il numero di decessi di persone con coronavirus in provincia di Cosenza. In Calabria i decessi dall'inizio della pandemia salgono a 107. (ANSA).