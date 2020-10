Covid: un decesso in Calabria, numero vittime sale a 106

(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - Un paziente di 87 anni positivo al Coronavirus, ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, è deceduto nelle scorse ore. Sale così a 106 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del virus in Calabria da inizio pandemia, 35 dei quali in provincia di Catanzaro. Il nuovo decesso non è stato comunicato nel consueto bollettino giornaliero della Regione perché avvenuto dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale che poi vengono diffusi in Calabria. Al momento sono quattro i degenti ricoverati in rianimazione affetti da Covid-19. (ANSA).