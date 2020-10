Covid: Abramo, divieto stazionare in zone ritrovo giovani

(ANSA) - CATANZARO, 23 OTT - Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha emesso un'ordinanza anti-covid contingibile e urgente disponendo il divieto, valido da domani sabato 24 ottobre fino all'8 novembre, dalle ore 18 fino alle ore 24, di stazionare nelle aree dei Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa), Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola e Piazza Dogana.

"Il provvedimento, condiviso anche dal Prefetto in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza - é detto in una nota del Comune - è stato adottato alla luce della crescita dei contagi registrata negli ultimi giorni e delle numerose segnalazioni sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria".

"Le aree individuate - si afferma nell'ordinanza - sono luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all'alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria e causando assembramenti".

"Nelle vie e piazze indicate - si aggiunge nel comunicato - sarà consentito il solo transito senza esitare e/o indugiare intrattenendosi con altri soggetti; l'attesa del proprio turno fuori dagli esercizi commerciali presenti nelle suddette zone, per il tempo strettamente necessario all'asporto dei prodotti ordinati, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie. Non sarà consentito stazionare attendendo che i tavoli occupati per le consumazioni siano disponibili. La violazione delle disposizioni comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro". (ANSA).