Incendio in discarica abusiva nel Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 20 OTT - Un incendio è divampato nel pomeriggio in una discarica abusiva situata in località Piani di Bella, tra i comuni di Davoli e San Sostene. Il rogo ha interessato rifiuti solidi urbani di varia natura. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle con il supporto di autobotte della sede centrale di Catanzaro. Il sindaco di Davoli, intervenuto personalmente, ha provveduto a reperire mezzi meccanici per lo smassamento dei rifiuti, agevolando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono untervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incendio, e la polizia locale.

