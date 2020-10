COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 OTT - Sono 94 (14 in meno rispetto a ieri) i muovi positivi registrati in Calabria con 2.477 tamponi processati, quasi mille in più di ieri, con una nuova morte - non indicata nel bollettino odierno della Regione perché avvenuta dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale - che porta il totale delle vittime a 105. I casi attivi salgono a 1.252 (+82), a fronte di 12 nuove guarigioni, con il totale che sale a 1.607. In crescita i ricoverati in rianimazione giunti a 6 (+1) e nei reparti di malattie infettive, 73 (+7). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.173 (+74). Le persone risultate positive dall'inizio della pandemia sono 2.963 dopo che sono stati sottoposti a test 240.594 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 242.700.

Un uomo di 73 anni di Casali del Manco, nel Cosentino, é morto di Coronavirus. L'uomo era stato ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il 18 ottobre, con febbre e altri sintomi riconducibili al coronavirus, ma il suo quadro clinico era compromesso da precedenti patologie. Cordoglio per la scomparsa dell'uomo è stata espressa dall'Amministrazione comunale di Casali del Manco, il cui territorio é stato dichiarato dalla Regione Calabria domenica scorsa "zona rossa".

Intanto è stata prorogata fino alle ore 20,00 del 26 ottobre la zona rossa istituita nel campo container di Contrada Testa dell'Acqua di Rosarno dove sono, nei giorni scorsi, stati individuati 20 migranti positivi al Covid. Si tratta di un'area su cui sorgono 22 container-moduli abitativi in cui vivono circa 120 migranti. La decisione è stata presa con propria ordinanza dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì dopo che il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, "ha riferito che l'attività di screening prevista sui soggetti presenti nell'area interessata, non è stata ad oggi completata".

(ANSA).