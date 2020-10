Casa:Immobiliare.it,giù costi vendita,salgono affitti

(ANSA) - CATANZARO, 20 OTT - I prezzi degli immobili in vendita in Calabria scendono mentre quelli delle locazioni ricominciano a salire. Sono queste le maggiori evidenze emerse dall'ultimo Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) sul settore residenziale calabrese e riferito al terzo trimestre del 2020.

A settembre 2020 i prezzi richiesti da chi vende casa in regione - riporta un comunicato - si sono attestati su una media di 921 euro al metro quadro, segnando un -0,6% su base trimestrale. I canoni di locazione invece sono saliti a 5,30 euro/mq (+3,9% nel trimestre). Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare a livello regionale, le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo di provincia. Reggio Calabria è quella che, sulle compravendite immobiliari, registra la discesa più importante (-3,1%), seguita da Crotone (-2,5%) e Catanzaro (-2,5%). Negli altri capoluoghi registrano prezzi in salita, seppur di poco: a Vibo Valentia +1% e a Cosenza +0,3%. In generale, la Calabria - è detto ancora nel comunicato - si conferma la regione d'Italia in cui costa meno acquistare casa.

Nel comparto delle locazioni in questo semestre si registrano valori positivi per quasi tutte le città calabresi, tranne Catanzaro (-1,8%) e Crotone (-1,7%). In modo particolare a Reggio Calabria si segnala un mercato in salita (+4,3%). Dando uno sguardo ai prezzi, Crotone si conferma la città più cara della regione: qui per affittare un bilocale da 70 mq bisogna mettere in conto una spesa di poco più di 400 euro al mese.

(ANSA).