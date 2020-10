ANSA-IL-PUNTO/COVID: Calabria, aumento record contagi, +108

(ANSA) - CATANZARO, 19 OTT - Sono 108 in più , rispetto alle 78 di ieri, le persone contagiate in Calabria dal Coronavirus, il numero più alto da quando é scoppiata la pandemia. Balzo in avanti record anche per i casi attivi, che hanno raggiunto la quota di 1.170 (ieri erano stati 970). Lo riferisce il Bollettino quotidiano diramato dalla Regione Calabria.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 238.117 persone. Le persone risultate positive al Coronavirus sono, complessivamente, 2.869, mentre quelle negative sono 235.248.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

Catanzaro: casi attivi 119 (20 in reparto; 3 in terapia intensiva; 96 in isolamento domiciliare); casi chiusi 310 (276 guariti, 34 deceduti).

Cosenza: casi attivi 269 (19 in reparto; 1 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 523 (27 in reparto; 1 in terapia intensiva; 495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Crotone: casi attivi CASI 10, tutti in isolamento domiciliare); casi chiusi 148 (142 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 22, tutti in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 227 (213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza: 32; Catanzaro 3; Crotone 1; Vibo Valentia 1 e Reggio Calabria 71.

Il totale dei deceduti resta fermo a 104. (ANSA).