Rifiuti: incendiata discarica a Cassano allo Ionio

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 18 OTT - Persone non identificate hanno Incendiato la scorsa notte la discarica di rifiuti di contrada "Silva". di Cassano allo Ionio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme, sviluppatesi su un fronte molto vasto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Cassano per i rilievi investigativi del caso. (ANSA).