Covid:boom contagi in Calabria,+102.Picco da inizio pandemia

(ANSA) - CATANZARO, 16 OTT - Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. I positivi sono cresciti di 102 unità contro i 39 di ieri. E' il numero più alto registrato dall'inizio della pandemia. In primavera il numero più alto fu registrato il 27 marzo quando i contagi giornalieri furono 101. Rispetto ad allora, però, oggi sono praticamente triplicati i tamponi fatti, 2.758 contro 968. I casi attivi sono 904 (+45) mentre quelli da inizio pandemia 2.589 a fronte di 233.393 tamponi fatti su 231.287 soggetti. I guariti sono 1.581 (+57). Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva, da 3 a 4 mentre il numero dei ricoverati nei reparti di malattie infettive resta stabile a 51.

Le persone in isolamento domiciliare sono 849 (+44). Le vittime sono 104. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 19, Catanzaro 22, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 56.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a Catanzaro: casi attivi 106 (16 in reparto; 3 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliare); casi chiusi 308 (274 guariti, 34 deceduti). Cosenza: casi attivi 180 (12 in reparto; 168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 576 (540 guariti, 36 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 381 (23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 357 in isolamento domiciliare); casi chiusi 429 (408 guariti, 21 deceduti). Crotone: casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 18 ( 18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 212 (212 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.150. (ANSA).