Covid: positivo dipendente Azienda ospedaliera Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 15 OTT - Un nuovo caso Covid-19 a Cosenza.

Riguarda un dipendente dell'Azienda ospedaliera, risultato positivo al tampone e che si trova in isolamento domiciliare, con lievi sintomi riconducibili al coronavirus.

Intanto, l'Azienda ha chiuso temporaneamente gli uffici della direzione e effettuato la sanificazione della struttura.

La task force dell'Azienda sanitaria provinciale ha predisposto immediatamente i tamponi a tutti i colleghi, circa 150, che da questa mattina si sono messi in coda per effettuare il test. (ANSA).