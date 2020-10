ANSA-IL-PUNTO/COVID:scendono contagi in Calabria,da 60 a 39

(ANSA) - CATANZARO, 15 OTT - Registra un sensibile calo il dato dei contagiati da Coronavirus in Calabria. Rispetto a ieri, quando erano stati 60, i positivi oggi, secondo il Bollettino diramato dalla Regione Calabria, sono 39.

Complessivamente, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 2.487, mentre quelle negative sono 226.042.

Per quanto riguarda i casi attivi, a Catanzaro risultano essere 88 (16 in reparto; 2 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); I casi chiusi, invece, sempre nel capoluogo, sono 302 (268 guariti e 34 deceduti). A Cosenza i casi attivi sono 161 (12 in reparto; 149 in isolamento domiciliare), mentre i casi chiusi sono 576 (540 guariti, 36 deceduti).

Il dato di Reggio Calabria, riguardo i casi attivi, é di 375 (23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 351 in isolamento domiciliare). I casi chiusi, invece, sono 379 (358 guariti, 21 deceduti).

Nelle due province più piccole, Crotone e Vibo Valentia, nella prima i casi attivi sono 7, tutti in isolamento domiciliare ed i casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nella seconda, invece, i casi attivi sono 16, tutti in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 113 (107 guariti, 6 deceduti).

Per quanto riguarda le persone provenienti da altre regioni o dall'estero i casi attivi sono 212, tutti in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 112 (111 guariti, 1 deceduto).

Un nuovo caso Covid registrato a Cosenza riguarda un dipendente dell'Azienda ospedaliera, risultato positivo al tampone e che si trova in isolamento domiciliare, con lievi sintomi riconducibili al coronavirus. Intanto, l'Azienda ha chiuso temporaneamente gli uffici della Direzione e effettuato la sanificazione della struttura. La task force dell'Azienda sanitaria provinciale ha predisposto immediatamente i tamponi a tutti i colleghi, circa 150, che da questa mattina si sono messi in coda per effettuare il test. (ANSA).