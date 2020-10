Covid: casi in comune vicino, sindaco chiude tutte le scuole

(ANSA) - CATANZARO, 14 OTT - Dopo la chiusura dell'istituto superiore Enzo Ferrari, già prevista fino al 17 ottobre 2020, il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, ha deciso con ordinanza, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è scaturita in considerazione "delle operazioni di screening effettuate, a seguito dei contagi registrati nel vicino comune di Torre di Ruggiero" dove è stato accertato un caso di positività al Covid-19 di uno studente frequentante l'Iis Enzo Ferrari.

L'ordinanza ha scopo precauzionale e sospende le lezioni che saranno svolte a distanza da oggi 14 ottobre, fino al 17 ottobre compreso, consentendo solo gli ingressi necessari per igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici.

Chiaravalle è il secondo comune delle preserre che adotta questo provvedimento. Ieri anche Cardinale ha prolungato la scelta di chiudere le scuole fino al 17 ottobre sempre per la possibilità che alcuni studenti possano aver avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 di Torre di Ruggiero. (ANSA).