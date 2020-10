Appicca incendio sterpaglie vicino supermercato, denunciato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 13 OTT - Ha incendiato rovi e sterpaglie nei pressi di un supermercato dove erano parcheggiate diverse auto a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, ma è stato fermato dai carabinieri. Un uomo, di 44 anni, di nazionalità romena, è stato denunciato per incendio doloso dai carabinieri della compagnia di Corigliano. L'uomo, per motivi che ancora non si conoscono, avrebbe appiccato il fuoco alle sterpaglie mettendo a rischio le auto parcheggiate nelle vicinanze. L'intervento dei carabinieri, giunti sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, e dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intera area del supermercato. Addosso all'uomo i carabinieri hanno trovato diversi accendini, presumibilmente utilizzati per appiccare l'incendio. (ANSA).