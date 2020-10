Acqua: domani stop erogazione a Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 13 OTT - "Sorical, Comune di Vibo e la società affidataria dell'appalto della Regione di ingegnerizzazione della rete idrica hanno programmato per domani, 14 ottobre, il fermo dell'erogazione idrica per la citta di Vibo Valentia per consentire l'effettuazione di diversi interventi sia sulla rete di grande adduzione gestita da Sorical, sia sulla rete idrica comunale". Lo riferisce un comunicato della Sorical.

"Le imprese di manutenzione, per poter intervenire - si aggiunge - necessitano di avere entrambe le reti idriche vuota, pertanto per domani mattina non è prevista l'apertura dei serbatoi. Il fermo dell'acquedotto Alaco interesserà, oltre la città di Vibo, anche i comuni di Sorianello, Pizzo, Pizzoni, Gerocarne, Stefanaconi, Sant'Onofro e Ionadi. Sorical procederà alla sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche che, una volta in funzione, miglioreranno la gestione dell'acquedotto.

Sulla rete comunale, invece, i lavori consistono nell'installazione di alcune saracinesche al fine di distrettualizzare la rete e rendere più efficiente l'erogazione e i fermi per manutenzione".

"I lavori - conclude la nota - dovrebbero terminare nel pomeriggio e l'erogazione da parte di Sorical verso i serbatoi dovrebbe riprendere dopo qualche ora". (ANSA).