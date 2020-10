Covid: positivi due agenti, chiuso commissariato Bovalino

(ANSA) - BOVALINO, 12 OTT - Il Commissariato di Bovalino della Polizia è stato chiuso dopo che è stata accertata la positività di due agenti che vi prestano servizio. Lo ha reso noto la Questura di Reggio Calabria. La chiusura durerà 10 giorni ma saranno comunque garantite le attività d'istituto compresi i servizi di controllo del territorio.

La decisione è stata presa per "garantire la massima sicurezza all'utenza in relazione al collocamento in isolamento fiduciario di alcuni dipendenti dell'ufficio di polizia relativamente alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19". Dopo la positività dei due agenti sono stati avviati controlli sui loro colleghi e sulle persone con le quali sono venuti in contatto. (ANSA).