COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 OTT - Sono 53 le nuove positività riscontrate in Calabria nelle ultime 24 ore - dove si registra anche un decesso - a fronte di 1.228 tamponi processati. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale così a 2.344 con 221.754 persone sottoposte a test per un totale di 223.860 tamponi eseguiti visto che allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. I casi attivi sono 773 (+43) mentre i guariti sono 1.467 (+9). In rianimazione è ricoverata una persona mentre a malattie infettive ce ne sono 42 persone (+1).

Le persone in isolamento domiciliare sono 730 (+42). Le vittime salgono a 104. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 1, Catanzaro 1 E Reggio Calabria 51, di cui 21 migranti.

La nuova vittima calabrese, la 104ma dall'inizio della pandemia, è un uomo di 63 anni, positivo al Covid-19 da alcuni mesi, che è deceduto oggi nel policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro. L'uomo era ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Pugliese-Ciaccio ma, alcuni giorni fa, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, era stato trasferito nella rianimazione del Policlinico.

Intanto, il Commissariato di Bovalino della Polizia è stato chiuso dopo che è stata accertata la positività di due agenti che vi prestano servizio. Lo ha reso noto la Questura di Reggio Calabria. La chiusura durerà 10 giorni ma saranno comunque garantite le attività d'istituto compresi i servizi di controllo del territorio. La decisione è stata presa per "garantire la massima sicurezza all'utenza in relazione al collocamento in isolamento fiduciario di alcuni dipendenti dell'ufficio di polizia relativamente alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19". (ANSA).